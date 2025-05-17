نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء

اطّلع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، على البرامج والخطط المستقبلية لجائزة حريملاء للتفوق.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، محافظ حريملاء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ورئيس مجلس النظار الدكتور إبراهيم بن حمد القعيد، ورئيس الهيئة الإشرافية لجائزة حريملاء للتفوق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني.

كما تسلّم نائب أمير منطقة الرياض، نسخة من التقرير السنوي للجائزة في دورتها الحادية عشرة لعام 2024, والذي يتضمن أعمال الجائزة وإنجازاتها وبرامجها ومشاريعها المستقبلية.