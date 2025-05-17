السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، على هامش أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

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