شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏

كما قبضت الدوريات في نفس القطاع على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات ‏وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.