شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي.. إطلاق برنامج "الإقراء" لتعليم القرآن بالقراءات العشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة المسجد النبوي برنامج "الإقراء" المتخصص في تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة.

ويأتي ذلك في إطار جهودها الرامية لتعظيم العناية بالقرآن الكريم ونشر علومه وتجويده، عبر برامج مؤسسية تعزز رسالة المسجد النبوي وتخدم ضيوف الرحمن.

برنامج "الإقراء" لتعليم القرآن بالقراءات العشر

ودشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، البرنامج بمقر الوكالة، بحضور إمام المسجد النبوي والمشرف على البرنامج الشيخ الدكتور محمد بن أحمد برهجي.

في خطوة تهدف إلى إرساء منهجية تعليمية محوكمة تعزز حضور القرآن الكريم في حياة المسلمين، وترسخ رسالته الوسطية عالميًا.



وأكد الشيخ السديس خلال التدشين أن الريادة الحضارية للأمة الإسلامية تنبع من تمسكها بمصدر عزها القرآن الكريم.

برامج تعليم القرآن

وأشار إلى أن برنامج "الإقراء" يعكس التزام رئاسة الشؤون الدينية بالارتقاء ببرامج تعليم القرآن، من خلال تأصيل الإقراء وتوسيع نشر الإجازات القرآنية انطلاقًا من المسجد النبوي الشريف.



وأوضح أن البرنامج يمثل رافدًا معرفيًا وإيمانيًا يُثري تجربة الزائرين ويعزز حضور القيم القرآنية في حياة الأفراد، لا سيما في موسم الحج، الذي يعد فرصة لنقل رسالة الاعتدال والوسطية إلى مختلف أنحاء العالم.



وعبّر الشيخ الدكتور محمد بن أحمد برهجي عن شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية على دعمه المتواصل للبرنامج، لافتًا إلى أن "الإقراء" سيشهد نقلة نوعية في مستوياته التعليمية وعدد المنتسبين إليه خلال موسم حج 1446هـ، وما بعده، بما يتماشى مع الرؤية التطويرية للمسجد النبوي.



الحصول على إجازات شرعية

ويشتمل البرنامج على مسارات متعددة تهدف إلى تمكين حفاظ القرآن الكريم من الحصول على إجازات شرعية من مشايخ مقرئين معتمدين في المسجد النبوي، وتأهيل طلاب وطالبات متميزين للإقراء في مختلف أنحاء العالم.

وذلك وفق ضوابط منهجية علمية دقيقة، تسهم في نشر القراءات العشر المتواترة وإحياء السنة القرآنية في أبهى صورها من منبع النور ومهبط الوحي.