شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. تثقيف زوار معرض "نُسك هدايا الحاج" حول الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

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معايير اختيار الأضحية

الثقافة البيئية

الدمام - شريف احمد - يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بفعالية في معرض "نُسك هدايا الحاج - نهج”، الذي انطلقت فعالياته مؤخراً بمركز المعارض والمؤتمرات بمكة المكرمة بتنظيم من الغرفة التجارية.وتأتي هذه المشاركة، التي تستمر لخمسة أيام، كمنصة لإبراز جهود الوزارة في تقديم خدمات توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، ضمن إطار تكاملي يعكس التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لخدمة موسم الحج وإثراء تجربة الحجاج.وأوضح المكتب أن مشاركته تتضمن تقديم مواد توعوية متنوعة للزوار، من أبرزها عرض مرئي ضمن مبادرة التوعية البيئية الرائدة ”إنها طاهرة“، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة العاصمة المقدسة والمواقع التاريخية الإسلامية.كما يقدم المكتب محتوى إرشاديًا متخصصًا حول الأضاحي والهدي، يركز على المعايير الدقيقة لاختيار الأضحية من حيث حالتها الصحية ومطابقتها للشروط الشرعية، بهدف توعية الحجاج وتعزيز مفاهيم المسؤولية البيئية والدينية خلال أداء مناسكهم.وذكر المكتب أن الفريق المشارك من منسوبيه يحرص على التفاعل المباشر مع زوار المعرض، من خلال تقديم معلومات شاملة عن خدمات الوزارة المتعددة والإجابة على استفساراتهم، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في مجال التوعية والتثقيف المجتمعي.وفي لفتة تعكس التزام الوزارة بمبادئ الاستدامة البيئية، وزع المكتب 50 شتلة على الزوار خلال اليوم الأول من انطلاق المعرض، مساهمةً في نشر الثقافة البيئية.وأكد مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة أن هذه المشاركة تمثل فرصة نوعية لإبراز جهود الوزارة المتواصلة في خدمة الحجاج والتعريف بمبادراتها المتنوعة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة في المشاعر المقدسة ومحيطها، الأمر الذي ينسجم مع الأهداف العامة للمعرض في إبراز الجوانب الخدمية والثقافية والإبداعية المرتبطة بموسم الحج.