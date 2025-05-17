شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مزارع يوزع شتلات مثمرة مجانًا دعمًا لـ ”السعودية الخضراء“ والان نبدء بالتفاصيل

توفير 50 شتلة من شجر التوت

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الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس الالتزام المجتمعي بدعم المبادرات البيئية الوطنية، يقوم المزارع والمهتم بالزراعة، حسن سلطان، بتوزيع شتلات الأشجار المثمرة مجانًا.وذلك ضمن المبادرات المختلفة الهادفة لزراعة الأشجار، وذلك بهدف غرس ثقافة الزراعة في المجتمع والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة ”السعودية الخضراء“.وأكد المزارع حسن سلطان عن توفير 50 شتلة من شجر التوت المثمر لتوزيعها بالمجان على المتطوعين المشاركين في مبادرة زراعة التوت التي تُنفذ في بلدية صفوى.

ثقافة اختيار الأشجار

شجرة التوت