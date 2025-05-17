شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل منصة "أرشدني" الذكية لخدمات إرشاد الحافلات لحجاج الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعزّز مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة خدماته الميدانية خلال موسم حج 1446هـ، عبر تفعيل منصة "أرشدني" الذكية.

وتُعد إحدى أبرز الأدوات التقنية الحديثة في إدارة حركة الحافلات وتوجيهها بدقة نحو مساكن الحجاج في العاصمة المقدسة، ضمن خطة تشغيلية شاملة تُشرف عليها وزارة الحج والعمرة.

خدمات إرشاد الحافلات لحجاج الخارج

وأكد نائب المدير العام للمركز، ياسر كردي، أن منصة "أرشدني" تُدار عبر غرفة تحكم ومراقبة متكاملة، وتعمل بتكامل مباشر مع أنظمة "نسك مسار" التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وهو ما يتيح للمرشدين الاطلاع الفوري على بيانات الرحلات، ومتابعة حركة الحافلات لحظة بلحظة، وضمان توجيهها بكفاءة عالية، مع إمكانية التعامل الفوري مع أي طارئ بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة.



وأوضح كردي أن المرشدين الميدانيين مزودون بأجهزة لوحية ذكية، تتيح لهم تحديث البيانات، ومتابعة المهام بشكل لحظي.



خدمات إرشاد دقيقة وسريعة

وتُتابع غرفة العمليات خط سير كل حافلة منذ انطلاقها وحتى وصولها إلى مقر سكن الحجاج، ثم تحديد موقع المرشد وإعادته إلى مركز العمل، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.



وأضاف أن المنصة تتيح كذلك للمرشدين إرسال البلاغات والملاحظات مباشرة، ليتم التعامل معها ميدانيًا من قِبل فرق الدعم، وتوزيع المهام حسب كل رحلة، ومتابعة أداء الفرق لحظيًا.

وذلك بما يضمن تقديم خدمات إرشاد دقيقة وسريعة تسهم في راحة ضيوف الرحمن، وتسهل عملية انتقالهم من مراكز الاستقبال إلى مقرات سكنهم.



التحول الرقمي في خدمات الحج

وتُعد منصة "أرشدني" إحدى مبادرات التحول الرقمي في خدمات الحج، وتُجسد تطورًا نوعيًا في الاستفادة من التقنية لتقديم خدمات ميدانية أكثر دقة وفعالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.



يُشار إلى أن المركز يعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة فعالة من النقابة العامة للسيارات، وإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، حيث تم هذا العام تأهيل وتدريب أكثر من 1200 مرشد، تم تزويدهم بأجهزة ذكية حديثة.

وجرى توزيعهم على مواقع الاستقبال كمركز النوارية ومحطة قطار الحرمين، لتسهيل عملية إرشاد الحافلات وإيصالها بكل دقة إلى مقار سكن الحجاج.