شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مع معالي رئيس مجلس النواب المصري؛ حيث يعقدان جلسة مباحثات رسمية؛ لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منه، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب المصري، كما ستشهد زيارة معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى ومجلس النواب للتعاون في المجال البرلماني.

وسيلتقي معاليه، معالي رئيس مجلس الشيوخ المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرزاق، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى في -تصريح صحفي- بما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا عراقة وأصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي لا زالت تشهدًا تطورًا في مختلف المجالات، وذلك انطلاقًا من الرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا والمجالات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

وأكد أن زيارته إلى جمهورية مصر العربية تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأرحب، لاسيما ما يتعلق بدعم وتعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية، مشيرًا إلى ما تمثله الزيارات البرلمانية المتبادلة من أهمية في سبيل تنسيق المواقف ودعم التعاون الثنائي.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، والأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، والعديد من منسوبي المجلس.