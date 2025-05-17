شكرا لمتابعة خبر عن والدة شاب يعاني من متلازمة داون: ابني عاشقاً لولي العهد ويتمنى لقائه..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت أم عبد العزيز عن فخرها بنجلها الذي يعاني من متلازمة داون ، مشيرة إلى إن ابنها حافظاً لكتاب الله ويسعى لختمه.

وقالت أم عبدالعزيز: “ابني عبدالعزيز من ذوي متلازمة داون، يحفظ 16 جزءًا من القرآن الكريم وهدفي هو أن يحفظ القرآن كله وهدفي أن يمثل ابني المملكة خارج المملكة”٠

وأضافت “والأمنية الثانية التي يتمناها عبد العزيز هو مقابلة ولي العهد ، عبد العزيز يحب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير جداًوالملك سلمان والملك عبد العزيز”.