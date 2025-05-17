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والدة شاب يعاني من متلازمة داون: ابني عاشقاً لولي العهد ويتمنى لقائه..فيديو

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والدة شاب يعاني من متلازمة داون: ابني عاشقاً لولي العهد ويتمنى لقائه..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبرت أم عبد العزيز عن فخرها بنجلها الذي يعاني من متلازمة داون ، مشيرة إلى إن ابنها حافظاً لكتاب الله ويسعى لختمه.

وقالت أم عبدالعزيز: “ابني عبدالعزيز من ذوي متلازمة داون، يحفظ 16 جزءًا من القرآن الكريم وهدفي هو أن يحفظ القرآن كله وهدفي أن يمثل ابني المملكة خارج المملكة”٠

وأضافت “والأمنية الثانية التي يتمناها عبد العزيز هو مقابلة ولي العهد ، عبد العزيز يحب الأمير بشكل كبير جداًوالملك سلمان والملك عبد العزيز”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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