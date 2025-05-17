شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سعود خالد الفيصل ممازحاً أحد المعازيم لا تصور البيت.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير سعود خالد الفيصل في مقطع خلال مناسبة خاصة وهو يوجه طلب مباشر للحضور بعدم تصوير المنزل، قائلاً: “لا تصوروا البيت” .

المقطع لاقى تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللذين أشادوا بهذا التصرف مراعاة للخصوصية .

ويُذكر أن الأمير سعود بن خالد الفيصل هو الابن الثالث من أبناء الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وقد تولى منصب نائب أمير منطقة المدينة المنورة في عام 2017م، واستمر في هذا المنصب لمدة 8 سنوات.