شكرا لمتابعة خبر عن عائلة هندية تحتفل بتخرج أبنائها من جامعة حائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت عائلة هندية بتخرج أبنائها من جامعة حائل، معبرة عن فرحتها واعتزازها بالنجاحات الأكاديمية التي تحققت في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة داخل المملكة العربية السعودية.

وفي حديث لأخو الطالبة المتخرجة، قال: “نحن عائلة هندية، ووالدنا يقيم في السعودية منذ أكثر من 40 عاماً، ونحن من مواليد السعودية وتلقينا تعليمنا هنا”.

وأضاف: “أنا تخرجت من قسم الشريعة والقانون، وأخي تخرج قبل أربع سنوات من قسم اللغة الإنجليزية، وأختي الثانية تخرجت منذ عامين”.

وأكدت العائلة في الفيديو الذي وثق الاحتفال على أهمية الأمن والاستقرار الذي توفره السعودية، مشيرين إلى الدعم والرعاية التي حظوا بها طوال سنوات الدراسة، مما كان له أثر كبير في تحقيقهم لهذا الإنجاز.