شكرا لمتابعة خبر عن متحدث أمانة العاصمة المقدسة: مستعدون لأي طارئ.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة مستعدة لأي طارئ خلال موسم الحج.

وقال أسامة زيتوني، عبر برنامج “120” على قناة الإخبارية: “مستعدون لأي طارئ، وتم تقسيم مناطق المشاعر المقدسة إلى 28 منطقة خدمات استعدادا لموسم الحج”.

وأكد زيتوني، أن الأمانة وفرت عددًا من الفرق الخاصة بالطوارئ، كما أوجدت عددًا من مراكز الإسناد التي تدعم كل منطقة في حالة حدوث أي طارئ، وذلك ضمانًا لراحة ضيوف الرحمن.