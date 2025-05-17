شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يحذر من نشاط رياح البوارح وتأثيرها على الخليج العربي وشرق الرياض خلال الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني تحذيراً حول نشاط رياح البوارح التي تؤثر على أجزاء من الخليج العربي، وتمتد أحياناً إلى منطقة الرياض، خاصة شرقها، خلال فصل الصيف، وبالتحديد في شهري يونيو ويوليو، وأواخر مايو من كل عام.

وأوضح الحصيني عبر حسابه في منصة “إكس”، أن رياح البوارح تكون نشطة ومثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية في المناطق المكشوفة، ويؤثر سلباً على حركة السير في الطرقات، داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

وأشار إلى أن سبب هذه الرياح يعود إلى فوارق الضغط الجوي، حيث تشهد تلك المناطق – بحسب الأرشيف المناخي – على أيام متفرقة رياحاً مثيرة للأتربة تشمل العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية، والإمارات، وشرق الرياض وجنوبها، وقد يصل تأثيرها إلى نجران وشرق الباحة وعسير.

وختم الحصيني ناصحاً قائدي المركبات بضرورة الحذر ومتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر، خاصة عند الرغبة في السفر، لتفادي أي مخاطر محتملة جراء سوء الأحوال الجوية.