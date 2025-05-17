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الداخلية تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة

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الداخلية تحذّر من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة

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الرياض - علي القحطاني - حذَّرت وزارة الداخلية من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج، والانقياد خلف الإعلانات الوهمية والمضللة، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.
وأهابت الجميع بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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