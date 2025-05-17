شكرا لمتابعة خبر عن أبو الغيط: نثمن جهود المملكة ودعمها لوقف الحرب في غزة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جهود المملكة ودعمها لوقف الحرب في غزة.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في القمة العربية العادية الـ34: “جرح فلسطين هي الأشد على العرب وتواجه حربا من إسرائيل والعالم يصمت أمام القتل اليومي للنساء والأطفال والمدنيين.. سياسة إسرائيل المتهورة والعدوانية فى فلسطين وسوريا ولبنان سوف تؤدي إلى إشعال النيران وتبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة والغرض هو التوسع تحت الأمن وهي سياسة مرفوضة وندينها بأشد العبارات وتسجل خطورة شديدة على هذه المنطقة وأمنها”.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.