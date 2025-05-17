السعودية | استغرق تحقيق حلمه (40) عامًا.. مبادرة طريق مكة تنقل “ليجيمان” وزوجته إلى مكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في قصة ملهمة تجسّد الصبر والإيمان، تمكن رجل إندونيسي مسنّ يعمل عامل نظافة وزوجته من تحقيق حلم طال انتظاره، بعد أن أمضيا نحو (40) عامًا في الادخار اليومي لأداء فريضة الحج، حيث غادرا بلادهما مؤخرًا في رحلة العمر إلى مكة المكرمة من صالة مبادرة طريق مكة بمدينة سولو في جمهورية إندونيسيا.

وفي تصريح خص به وكالة الأنباء السعودية “واس” قال الحاج ليجيمان: “الفرحة لا تسعني، لم أصدق أنني سأرى الكعبة بعيني، وأشكر الله أولًا، ثم أشكر كل من ساعدنا، وأخص بالشكر القائمين على مبادرة طريق مكة التي جعلت الأمر أسهل مما كنت أتخيله”.

وأضاف: “بدأت منذ عام 1986م، بمساعدة زوجتي بادخار مبلغ لا يتجاوز 1,000 روبية يوميًا، وسط ظروف معيشية صعبة وعمل شاق في جمع المخلفات حتى أحقق حلم أداء فريضة الحج، ورغم التحديات، لم نفقد الأمل، وواصلت أنا وزوجتي ادخارنا بثبات حتى تمكنا أخيرًا من تسجيل اسمينا ضمن قوائم الحجاج لهذا العام”.

وقدّم الحاج ليجيمان وزوجته شكرهما للمملكة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من جمهورية إندونيسيا، مؤكدًا أنه تم إنهاء إجراءات سفرهما بيسر وسهولة واحترافية من الفريق السعودي بصالة المبادرة في مدينة سولو.

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