شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": ربع البالغين في السعودية يعانون من ارتفاع ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل

الحصول على العلاج

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات المسح الصحي العالمي للمملكة، والذي أجرته وزارة الصحة، أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم المعتمدة على العمر بين الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا فأكثر قد بلغت 24,5%.أوضحت نتائج الدراسة المتعلقة بتغطية العلاج أن نسبة تغطية علاج ارتفاع ضغط الدم بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا بلغت حوالي 48%.وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على منهجية الأمم المتحدة، أن النسبة الإجمالية للمرضى الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم قد شهدت تحسنًا مقارنة بالتقديرات السابقة لمنظمة الصحة العالمية والتي أشارت إلى تغطية معيارية حسب العمر بنسبة 41,2% وتغطية خام بنسبة 35,4%.وكشفت النتائج عن تباينات واضحة في نسب الحصول على العلاج بين الجنسين، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة النساء اللاتي يتلقين علاجًا لارتفاع ضغط الدم أعلى بكثير، إذ بلغت 57%، مقارنة بنسبة 41% بين الرجال في الفئة العمرية نفسها.كما لوحظ تدرج واضح في نسبة الحصول على العلاج مع التقدم في العمر، فبينما لم تتجاوز النسبة 18% لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا، ارتفعت بشكل مطرد لتصل إلى 40% في الفئة العمرية 40-49 عامًا، و58% بين 50 و59 عامًا، و66% لمن هم بين 60 و69 عامًا، لتبلغ ذروتها عند 81% لدى الفئة العمرية 70-79 عامًا.وعلى صعيد المناطق الجغرافية، سجلت الدراسة تفاوتًا ملحوظًا في نسب تغطية العلاج بين المحافظات المختلفة، فقد سجلت منطقة الباحة أعلى نسبة تغطية علاج بلغت 87%، تلتها منطقة نجران بنسبة 77%، ثم منطقة الرياض بنسبة 63% ومكة المكرمة بنسبة 59%.في المقابل، سجلت منطقة المدينة المنورة أقل نسبة تغطية ب 15%، تلتها منطقة القصيم بنسبة 21%، والجوف بنسبة 34%، وعسير بنسبة 37%، وحائل 33%، والحدود الشمالية 43%، وتبوك والشرقية 50%، وجازان 51%.كما أظهرت النتائج ارتباطًا بين مستوى الدخل ونسبة الحصول على العلاج، حيث كانت النسبة أقل لدى الشريحة ذات الدخل الأدنى «35%» مقارنة بالشريحة ذات الدخل الأعلى «56%».وفي سياق متصل، أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من البالغين في المملكة لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث بلغت نسبة انتشار ضغط الدم غير المرتفع «المعرّف بضغط انقباضي أقل من 140 مم زئبق وانبساطي أقل من 90 مم زئبق» حوالي 87% بين الأفراد البالغين 18 عامًا فما فوق.وأظهرت البيانات أن نسبة انتشار ضغط الدم غير المرتفع أعلى قليلًا بين النساء «89%» مقارنة بالرجال «86%»، كما أنها تتناقص بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.