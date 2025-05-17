شكرا لقرائتكم خبر عن حقيبة صحية ومظلات واقية.. استعدادات ”الصحة“ لحج 1446 هـ والان نبدء بالتفاصيل

حماية الحجيج

اختيار المظلات

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة الحقيبة الصحية التوعوية الوطنية المخصصة لموسم حج عام 1446 هـ ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى جموع الحجيج، وضمان توفير رحلة حج ميسرة ومفعمة بالطمأنينة لهم.وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، حيث تم إصدار الحقيبة بثماني لغات عالمية لتشمل أوسع شريحة من الحجاج، وهي العربية، الإنجليزية، الإندونيسية، الفارسية، الفرنسية، التركية، الملايوية، والأُردية.وأوضحت أن الحقيبة تحتوي على مجموعة متكاملة من المنتجات والفيديوهات التوعوية الهادفة، بالإضافة إلى مطبوعات وإرشادات صحية دقيقة تتناول الجوانب الغذائية والدوائية.وأفادت بأن من أبرز التوصيات التي تضمنتها الحقيبة، التأكيد على أهمية استخدام المظلة الشمسية خلال أداء المناسك، نظراً لدورها الحيوي في حماية الحجاج من تحديات الطقس.وفي هذا السياق، بينت الوزارة أن المظلة توفر مصدراً هاماً للظل الذي يساهم بشكل كبير في تقليل احتمالية التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، التي قد تشكل خطراً على صحة الحاج.وأضافت أن المظلات تتميز بفعالية عالية في الحماية من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي تعتبر المسبب الأول لحروق الشمس، حيث تصل نسبة الحماية التي توفرها إلى ما بين 64% و92%.وأشارت إلى أن الظل الناتج عن استخدام المظلة يمكن أن يساهم في خفض درجة حرارة الجو المحيط بالحاج بما يصل إلى ثماني درجات مئوية، مما يوفر بيئة ألطف لأداء الشعائر.وتطرقت الوزارة إلى معايير اختيار المظلة المناسبة، موضحة أن درجة الحماية المقدمة تعتمد بشكل أساسي على نوع المظلة وجودة المواد المستخدمة في تصنيعها.ونصحت الوزارة الحجاج بضرورة انتقاء المظلات المصنوعة من مواد مصممة خصيصًا للحماية من أشعة الشمس، مثل البوليستر أو النايلون.وشددت على أهمية توفر مواصفات معينة في المظلة، كأن تكون جوانبها مفتوحة للسماح بتدوير الهواء بشكل جيد، وأن تتميز بخفة الوزن وإطار قوي ومتين، بالإضافة إلى كثافة النسيج العالية التي تمنع مرور أشعة الشمس من خلالها.وأكدت على ضرورة محافظة الحجاج على مظلاتهم طوال فترة أداء المناسك، وذلك من خلال طيّها وحفظها بطريقة صحيحة وسليمة لضمان جاهزيتها للاستخدام عند الحاجة.وأوصت بربط المظلة بسوار حول معصم اليد لتجنب فقدانها، مشددة على أهمية عدم التخلص منها بعد أداء أي منسك، لتظل رفيق الحاج في رحلته الإيمانية.