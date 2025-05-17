شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من تقييم أداء شاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

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محطة مركزية في عملية التقييم

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الدمام - شريف احمد - يبدأ غدًا الأحد، تنفيذ المرحلة الثانية من تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تشمل تقييم المدير المباشر، وذلك ضمن مراحل التقييم الثلاث المعتمدة من وزارة التعليم للعام الدراسي 1446هـ، في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الممارسات المهنية، وتحقيق الجودة في الأداء الوظيفي، ورفع نواتج التعلموكانت الوزارة قد أطلقت المرحلة الأولى من التقييم يوم الأحد 11 مايو 2025م الموافق 13 ذو القعدة 1446هـ، تحت مسمىالتقييم الذاتي، حيث قام المعلمون والمعلمات وسائر شاغلي الوظائف التعليمية بتقييم أدائهم بكل موضوعية وشفافية، بما يعكس مدى وعيهم الذاتي بمستوى أدائهم، ويُسهم في تعزيز ثقافة المراجعة المهنية والتطوير الذاتي. وقد اختُتمت هذه المرحلة يوم الخميس 15 مايو 2025م الموافق 17 ذو القعدةوتُعد المرحلة الثانية التي تنطلق الأحد المقبل محطة مركزية في عملية التقييم، حيث يتولى المدير المباشر – كقائد المدرسة أو المشرف التربوي – تقييم الموظف بناءً على أدائه الميداني، وانضباطه المهني، ومشاركته في تطوير العملية التعليمية داخل المدرسة، إضافة إلى مدى تحقيقه لأهداف خطط التعليم والتعلم، والتزامه بالقيم والسلوكيات المؤسسيةأما المرحلة الثالثة والأخيرة من التقييم، تقييم المدير المعتمد، فستنطلق يوم الأحدمايو 2025م الموافقذو القعدة 1446هـ، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025م الموافق 2 ذو الحجة، وتُعد المرحلة الحاسمة التي تعتمد فيها التقييمات النهائية من الجهات الإشرافية المختصة، وتُوثق النتائج رسميًا في أنظمة التقييم المعتمدة، لتُستخدم كمرجع أساسي في قرارات الترقي والتطوير المهنيوتستهدف عملية التقييم كافة شاغلي الوظائف التعليمية، بما يشمل المعلمين والمعلمات، وقادة المدارس، والوكلاء، ومعلمات رياض الأطفال، والموجهين الطلابيين والصحيين، ورواد النشاط، ومحضري المختبرات، والمشرفين التربويين وغيرهم من الكوادر التعليمية في مختلف المراحل الدراسيةوأكدت وزارة التعليم أن نظام تقييم الأداء الوظيفي يُعد أداة استراتيجية تدعم التحول المهني، وترتبط بمسارات الترقية والتطوير، وتسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر احترافية، قائمة على العدالة والتحفيز. كما شددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في كل مرحلة، وإدخال البيانات بدقة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، لضمان موثوقية النتائج، وتحقيق العدالة في التقدير واتخاذ القرارات الإدارية المبنية على الأداءوتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تتبناها الوزارة لتطوير أدوات التقييم وربطها بخطط التأهيل المهني، وبناء نظام تعليمي يرتكز على الأداء المتميز، ويعزز ثقافة الجودة والتحسين المستمر في جميع مفاصل العمل التربوي، في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم في المملكة نحو آفاق تنافسية عالمية