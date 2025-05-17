شكرا لقرائتكم خبر عن 47,944 مستفيدًا.. ”الشمولية الرقمية“ يعزز استقلالية ذوي الإعاقة والمسنين والان نبدء بالتفاصيل

خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة

الدمام - شريف احمد - أظهر ”برنامج الشمولية الرقمية“ نجاحًا لافتًا في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدماته المتنوعة والطلبات المقدمة عبره 47,944 مستفيدًا وطلبًا.ويهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه بتعاون بين هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تمكين هذه الفئات من استخدام الخدمات الحكومية باستقلالية تامة، وقد جرى تسليط الضوء على إنجازاته ضمن فعاليات معرض متخصص.وأكدت الوزارة أن البرنامج يسعى بشكل حثيث إلى تشجيع الجهات الحكومية على تبني مفهوم الشمولية الرقمية في صميم عملياتها، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.ويُعد هذا التوجه خطوة هامة نحو مجتمع رقمي لا يترك أحدًا خلف الركب، ويضمن وصول الجميع إلى الخدمات بيسر وسهولة.وتفصيلاً، كشفت الأرقام الصادرة عن البرنامج عن حجم الاستفادة الكبير من الخدمات المقدمة؛ حيث استفاد 4655 شخصًا من خدمة الاتصال بمساعد بصري، التي تقدم دعمًا حيويًا للمكفوفين وضعاف البصر. وفيما يتعلق بتسهيل التواصل، استفاد 3193 شخصًا من خدمة ترجمة لغة الإشارة الفورية.وساهمت خدمة عرض الأماكن المواءمة في تمكين 4391 مستفيدًا من تحديد وإيجاد المواقع المجهزة لتناسب احتياجاتهم الحركية.وشهدت خدمة طلب بطاقة الامتياز لكبار السن إقبالاً هو الأكبر، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 35,705 طلبات، مما يعكس الدور المحوري للبرنامج في تسهيل حصول كبار السن على المزايا والتسهيلات المخصصة لهم بكرامة واستقلالية.