شكرا لمتابعة خبر عن صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التُقطت صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 ببغداد، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ويترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ34 ببغداد.

وانطلقت بالعاصمة العراقية، بغداد، أعمال القمة العربية الـ34، والتي يحضرها كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكذلك رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيرز.