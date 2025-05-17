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وفاة رئيس تحرير صحيفة المدينة الأسبق أسامة السباعي

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الرياض - علي القحطاني - توفى الإعلامي الكبير الأستاذ أسامة أحمد السباعي، رئيس تحرير صحيفة المدينة الأسبق، وسيدفن في مكة المكرمة.

وتتقدم أسرة صدى بخالص التعازي لأسرته وأبنائه وشقيقه، داعيين الله الكريم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بإذنه تعالى.

ويعتبر السباعي من رواد الإعلام في المملكة، وحاصل على ماجستير الصحافة من أمريكا، وتقلد عدة مناصب في مؤسسات إعلامية، ومنها رئاسة تحرير مجلة اقرأ، وصحيفة المدينة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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