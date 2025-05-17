شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة, ومكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق, وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض, ونجران, تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة, ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 28-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.