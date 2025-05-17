شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة نجاحه في تأسيس مصنع بلاستيك يخدم القطاع الطبي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المواطن عبدالله العبداللطيف قصة نجاحه في تأسيس مصنع للبلاستيك لسد الاحتياج في سوق التغليف الطبي.

وقال عبدالله خلال حديثه لقناة العربية: “في البداية، كنت أنا وأصدقائي نعمل في مجال التعبئة والتغليف، ثم جاءت فكرة تصنيع البلاستيك لأن هذا المجال يحتاج البلاستيك ليتم استهلاكه في المستشفيات والمطاعم والكافيهات”.

وأكد المواطن أننا حرصنا على تصنيع البلاستيك بجميع الألوان وبجودة عالية وغير قابل لإعادة التدوير حتى نغذي التعبئة والتغليف بما يليق بالمواطن السعودي والمملكة.