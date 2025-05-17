اخبار السعوديه

القبض على شخصين لترويجهما 6 كيلو حشيش في الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

  • القبض على شخصين لترويجهما 6 كيلو حشيش في الشرقية 1/3
  • القبض على شخصين لترويجهما 6 كيلو حشيش في الشرقية 2/3
  • القبض على شخصين لترويجهما 6 كيلو حشيش في الشرقية 3/3

شكرا لقرائتكم القبض على شخصين لترويجهما 6 كيلو حشيش في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً

جلسة خاصة قريبًا بين بلدي الدمام ومسؤولين بأمانة الشرقية بسبب “الأمطار”
الشرقية تسجل أعلى كمية أمطار بـ 6.2 ملم في حفر الباطن
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا