شكرا لقرائتكم تدشين تطبيق المساعد الذكي الإثرائي لخدمة ضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشّنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالمسجد النبوي اليوم النسخة الأولى من تطبيق “المساعد الذكي الإثرائي”، الذي يهدف إلى خدمة الزائرين وضيوف الرحمن خلال موسم الحج من خلال حزمة من الخدمات الرقمية الإثرائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تعزيز تجربة الزائر داخل المسجد النبوي الشريف بعدة لغات عالمية.

وجرى تدشين التطبيق في مقر الوكالة، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإمام وخطيب المسجد النبوي المشرف على برنامج إثراء تجربة الزائرين والمكتبات والمخطوطات الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي.

تسخير التقانة الحديثة والتحول الرقمي

وأكد الشيخ السديس خلال التدشين أن التطبيق يأتي في إطار إستراتيجية الرئاسة في تسخير التقانة الحديثة والتحول الرقمي الذكي والذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم بمختلف اللغات، واصفًا التطبيق بأنه “أيقونة الذكاء الاصطناعي الإثرائي في المسجد النبوي ومرجع ذكي للتخصصات الدينية، قائم على قاعدة بيانات محوكمة وفق أعلى المعايير العالمية”.

ويقدم التطبيق مجموعة من الخصائص الذكية التي تلبي احتياجات الزائرين، من أبرزها: عرض مواقيت الصلاة، وجدول الأئمة والمؤذنين، وأوقات إقامة الدروس العلمية مع تحديد مواقعها والمشايخ المشاركين، بالإضافة إلى حلقات القرآن الكريم ومراكز إجابة السائلين داخل المسجد النبوي.

ويتميز التطبيق بخاصية التوجيه التفاعلي باستخدام الخرائط الذكية التي تساعد الزائر على الوصول إلى مواقع الخدمات والدروس بسهولة، إلى جانب خاصية المحادثة الفورية التي تتيح الإجابة على استفسارات الزائرين بلغات متعددة، بما يعزز من سرعة التفاعل وجودته.

ويُعدّ “المساعد الذكي” منصة تفاعلية متكاملة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة والتقنيات الحديثة واللمسات الإثرائية الفنية، لتقديم تجربة رقمية سلسة ومتميزة تسهم في إثراء رحلة الزائرين الإيمانية داخل المسجد النبوي.