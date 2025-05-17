شكرا لقرائتكم منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين برًا من جمهورية العراق الشقيقة، والبالغ عددهم نحو 4000 حاج، وصلوا على متن أكثر من 160 حافلة، وسط منظومة خدمات متكاملة تشمل التسهيلات الجمركية والجوازات، إلى جانب الخدمات الصحية والتوعوية، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول وتوفير الراحة لضيوف الرحمن.

وأشاد عدد من الحجاج العراقيين بالتنظيم المحكم في المنفذ، معبّرين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة -حفظها الله- على الرعاية الكريمة والخدمات النوعية المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم، والتي تعكس حرص المملكة على توفير أقصى درجات الراحة والتسهيلات لضيوف الرحمن.

وتعمل الجهات المعنية في منفذ جديدة عرعر على تسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية لتيسير حركة الحجاج، وتقديم الرعاية الطبية والإرشادات اللازمة.