شكرا لقرائتكم 213 مشروعًا يعزز مستقبل الاستثمار وتوفر 119 ألف فرصة عمل بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025، تعكس تنامي جاذبية المدينة كوجهة استثمارية واعدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص وظيفية متميزة.

وأوضح التقرير الاقتصادي الصادر عن الغرفة للربع الأول للعام 2025م أن عدد المشاريع التنموية الجارية بلغ (213) مشروعًا، بإجمالي استثمارات تجاوزت (210) مليارات ريال، موزعة على قطاعات متعددة تشمل التجارية والسكنية والصحية والتعليمية والسياحية والدينية.

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وبين التقرير أن القطاع التجاري استحوذ على النسبة الأكبر من المشاريع بعدد (155) مشروعًا، يليه القطاع التجاري/السكني بـ(20) مشروعًا، ثم القطاع الصحي بـ(11) مشروعًا، والسكني بـ(8) مشاريع، إضافة إلى (5) مشاريع تعليمية، و(4) مشاريع دينية، و(5) مشاريع سياحية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع من المتوقع أن تسهم في توفير نحو (119) ألف فرصة عمل مستقبلية، في حين بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستثمرة نحو (15) مليون متر مربع.

ودعت غرفة المدينة المنورة المهتمين إلى الاطلاع على التقرير الاقتصادي الكامل للربع الأول من عام 2025 عبر الرابط التالي: ‏هنا.