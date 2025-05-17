شكرا لقرائتكم حالات إيقاف دعم ساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت االتأمينات الاجتماعية إن التقديم على برامج دعم البحث عن عمل لا توقف منفعة ساند.

وتابعت التأمينات عبر منصة إكس: يتوقف إستحقاق ساند فور التحاقك بعمل أو إذا كان لك دخل من عمل أو نشاط خاص، ويمكن التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الرابط التالي: هنا.

قد يهمّك أيضاً

الحماية الاجتماعية

والمعروف أن ساند يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

نسبة الاشتراك

ويقتصر تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم فيما تبلغ نسبة الاشتراك 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها.

التسجيل في البرنامج