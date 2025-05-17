شكرا لقرائتكم 5 خطط إستراتيجية وتشغيلية لرئاسة الهيئة في حج 1446 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، استكمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1446هـ، من خلال تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية والأنشطة الميدانية التوعوية التي تلبِّي احتياجات ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله-، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه أن الرئاسة استكملت جاهزيتها لخدمة الحجاج من خلال (5) خطط إستراتيجية وتشغيلية في موسم حج 1446، و(6) برامج توعوية وميدانية وعلمية وتقنية وإعلامية وتدريبية، حيث تشارك في ثماني مناطق بالمملكة، تشمل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، من خلال (50) مركزًا ونقطة ميدانية توعوية، و(5) مطارات دولية، و(3) محطات بقطار الحرمين، و(3) مواقع في محيط التوسعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

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وبيّن معاليه أن الرئاسة طوَّرت منظومة وسائلها التوعوية هذا العام من خلال توفير 12 خدمة تقنية، وتوفير عدد من الأجهزة الإلكترونية والمنصات التوعوية الحديثة، وتكليف عدد كافٍ من الأعضاء والمترجمين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، بعد تدريبهم على القيام بأعمال الرئاسة العامة التوعوية والميدانية، لرفع جودة الأداء لدى العاملين، وتهيئة المواقع الميدانية وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة.