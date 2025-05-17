شكرا لقرائتكم لقطات تجسّد جهود تهيئة موائل آمنة للحياة الفطرية بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، إن بيئة المحمية غنية بالتنوع الأحيائي داخل نطاقها، بفضل الجهود الكبيرة للحماية، وتهيئة الموائل الآمنة للحياة الفطرية في المحمية.

ونشرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، لقطات تجسد أثر الحماية في محمية الملك سلمان، وجهود تهيئة موائل آمنة للحياة الفطرية؛ حيث تم رصد تعشيش زوج من نسور الآذون مع “فرخهما” فوق إحدى الأشجار، فيما تتجول أنثى غزال الريم حول نسور الآذون وهي ترضع صغيرها، وفي الطرف الآخر يظهر النسر الأسمر يراقب بأمان.

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