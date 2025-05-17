شكرا لقرائتكم فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص، لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة والنقل الخفيف في مدينة بريدة، وذلك في مجال أنشطة الخدمات العامة، لمدة سنتين، ضمن جهود الأمانة في تعزيز استثمارات ‏المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات ‏المقدمة.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف 24 يونيو 2025م، داعية المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرصة، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص).