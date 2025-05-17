شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. ارتفاع درجات الحرارة وأتربة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 28-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض مدن المملكة.حسب بيان الأرصاد، تتوالى درجات الحرارة العظمى بالارتفاع على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء منها.