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تنويه للمواطنين بشأن تأشيرات الدخول إلى أرمينيا

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الرياض - محمد الوسيري - نوهت السفارة في جورجيا، المواطنين السعوديين، بشأن عملية الدخول إلى أرمينيا، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على تأشيرة الدخول، عبر نظام التأشيرة الإلكترونية: evisa.mfa.am، وعبر السفارات أو القنصليات الأرمينية.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إنه يمكن الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لمن يحمل تأشيرة (ملصق) سارية المفعول أو إقامة سارية من: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقة شنغن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، ونيوز بلندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وكندا، وروسيا، واليابان.

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وشددت السفارة فى جورجيا على أنه يرجى من جميع المواطنين التأكد من صلاحية التأشيرة قبل المغادرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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