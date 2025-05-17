الطالبات لمياء ولانا وسما يحصدن 3 جوائز في حفل #آيسف_2025 للمزيد | https://t.co/Sauo0V85AH #سعوديون_ينافسون_العالم | #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة | #يوم_الجمعة | #اليوم #RegeneronISEF @mawhiba pic.twitter.com/6X3QxysNTG

شكرا لقرائتكم خبر عن بالجوائز الكبرى.. المملكة الثانية عالميًا بعد أمريكا بـ"آيسف 2025" والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية