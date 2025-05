شكرا لقرائتكم خبر عن بالجوائز الكبرى.. المملكة الثانية عالميًا بعد أمريكا بـ"آيسف 2025" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة", أن المملكة العربية السعودية حققت المركز الثاني عالميًا في عدد الجوائز الكبرى المحصّلة ضمن منافسات معرض "آيسف 2025"، الذي أقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية.ويأتي هذا الإنجاز الوطني الكبير امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها المملكة في هذا المضمار العلمي، حيث كانت قد احتلت ذات المركز، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات العام الماضي "آيسف 2024". وحصد المنتخب السعودي الذي يضم (40) طالبًا وطالبة، (23) جائزة عالمية، منها (14) جائزة كبرى و (9) جوائز خاصة، خلال منافسته في المعرض الذي شارك فيه أكثر من (1700) طالب وطالبة يمثلون (70) دولة حول العالم.يذكر أن معرض "آيسف" يعد أهم وأكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المدارس، حيث تُقيَّم المشاركات من قِبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، ما يمنح المشاركين فرصة مميزة لاستعراض قدراتهم العلمية أمام جمهور عالمي من المتخصصين.