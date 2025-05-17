شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف تفاصيل ولادته الغريبة وتأخر تسميته 6 أشهر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق تفاصيل يوم ولادته، الذي وافق الجمعة 16 مايو، موضحًا أنه ظل دون اسم لمدة 6 أشهر بسبب خلافات عائلية.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو استعرض فيه مكان مولده: “في مثل هذا اليوم عام 1969، وتحديدًا بمنطقة الصباخ جنوب بريدة، ولدت تحت نخلة، واليوم أبدأ عامي الـ57”.

وأضاف أن تأخر تسميته جاء نتيجة اختلاف أفراد العائلة، حيث أرادت والدته اسم ماجد، ووالده فضل خالد، فيما اقترحت جدته اسم يحيى، ورفضته والدته لاعتقادها بأنه نذير شؤم، بينما كان الجد يفضل اسم إبراهيم.

وأشار إلى أن عمه عبدالله، الذي كان الوحيد القادر على القراءة والكتابة، حسم الأمر باتفاق مع والده عبر القرعة، ليُختار اسم خالد.

واختتم الزعاق قائلاً: “لم تكن لدي شهادة ميلاد، لكنني تمكنت من تحديد تاريخ ولادتي من خلال ذكريات وأحداث ذلك اليوم”.