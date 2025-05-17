شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة ورياح نشطة، على أجزاء من منطقة الرياض، اليوم السبت.وأصدر المركز، إنذارا أصفر بشأن الطقس على منطقة الرياض، وشمل العاصمة الرياض والدرعية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)شمل الإنذار؛ الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ونبه الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

ويبدأ الإنذار الساعة: 07:00 صباح السبت، حتى الساعة: 06:00 مساءً.