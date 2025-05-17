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مكة الأعلى والسودة الأقل.. بيان درجات الحرارة على المملكة اليوم

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  • مكة الأعلى والسودة الأقل.. بيان درجات الحرارة على المملكة اليوم 1/3
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  • مكة الأعلى والسودة الأقل.. بيان درجات الحرارة على المملكة اليوم 3/3

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية، على مدن المملكة اليوم السبت.
حسب بيان الأرصاد، سجلت العاصمة الرياض 40 درجة والدمام 42، فيما تصدرت القائمة مكة المكرمة بـ44 درجة، وجاءت السودة الأقل بـ25 مئوية.
بيان درجات الحرارة على مدن المملكة - متداولة
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - متداولة

درجات الحرارة العظمى والصغرى

مكة المكرمة: 44 / 31
المدينة المنورة: 43 / 29
الرياض: 40 / 27
جدة: 38 / 25
الدمام: 42 / 26
أبها: 30 / 17
تبوك: 36 / 21
بريدة: 39 / 22
حائل: 34 / 20
الباحة: 31 / 18
عرعر : 35 / 20
سكاكا: 34 / 19
جازان: 35 / 30
نجران: 38 / 24
الخرج : 41 / 28
المجمعة: 36 / 25
وادي الدواسر: 41 / 27
الدوادمي: 39 / 24
شرورة: 39 / 27
طريف: 33 / 18
الطائف: 34 / 21
القنفذة: 39 / 29
ينبع: 42 / 24
العلا: 40 / 27
الأحساء: 42 / 28
حفر الباطن: 42 / 25
بيشة: 38 / 25
الوجه: 36 / 25
رفحاء: 36 / 23
القريات: 35 / 19
السودة: 25 / 12
روضة التنهات: 42 / 27
صحراء الدهناء: 41 / 26
الصمان: 42 / 27
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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