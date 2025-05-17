شكرا لقرائتكم خبر عن مكة الأعلى والسودة الأقل.. بيان درجات الحرارة على المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل



حسب بيان الأرصاد، سجلت العاصمة الرياض 40 درجة والدمام 42، فيما تصدرت القائمة مكة المكرمة بـ44 درجة، وجاءت السودة الأقل بـ25 مئوية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى مكة المكرمة: 44 / 31

المدينة المنورة: 43 / 29

الرياض: 40 / 27

جدة: 38 / 25

الدمام: 42 / 26

أبها: 30 / 17

تبوك: 36 / 21

بريدة: 39 / 22

حائل: 34 / 20

الباحة: 31 / 18

عرعر : 35 / 20

سكاكا: 34 / 19

جازان: 35 / 30

نجران: 38 / 24

الخرج : 41 / 28

المجمعة: 36 / 25

وادي الدواسر: 41 / 27

الدوادمي: 39 / 24

شرورة: 39 / 27

طريف: 33 / 18

الطائف: 34 / 21

القنفذة: 39 / 29

ينبع: 42 / 24

العلا: 40 / 27

الأحساء: 42 / 28

حفر الباطن: 42 / 25

بيشة: 38 / 25

الوجه: 36 / 25

رفحاء: 36 / 23

القريات: 35 / 19

السودة: 25 / 12

روضة التنهات: 42 / 27

صحراء الدهناء: 41 / 26

الصمان: 42 / 27 الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية، على مدن المملكة اليوم السبت.حسب بيان الأرصاد، سجلت العاصمة الرياض 40 درجة والدمام 42، فيما تصدرت القائمة مكة المكرمة بـ44 درجة، وجاءت السودة الأقل بـ25 مئوية.مكة المكرمة: 44 / 31المدينة المنورة: 43 / 29الرياض: 40 / 27جدة: 38 / 25الدمام: 42 / 26أبها: 30 / 17تبوك: 36 / 21بريدة: 39 / 22حائل: 34 / 20الباحة: 31 / 18عرعر : 35 / 20سكاكا: 34 / 19جازان: 35 / 30نجران: 38 / 24الخرج : 41 / 28المجمعة: 36 / 25وادي الدواسر: 41 / 27الدوادمي: 39 / 24شرورة: 39 / 27طريف: 33 / 18الطائف: 34 / 21القنفذة: 39 / 29ينبع: 42 / 24العلا: 40 / 27الأحساء: 42 / 28حفر الباطن: 42 / 25بيشة: 38 / 25الوجه: 36 / 25رفحاء: 36 / 23القريات: 35 / 19السودة: 25 / 12روضة التنهات: 42 / 27صحراء الدهناء: 41 / 26الصمان: 42 / 27