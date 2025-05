شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة خادم الحرمين.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 متبرع بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن محمد سويدي، أحمد بن حسين الزهراني، أحمد بن علي الشمري، أحمد بن يمن الله الغامدي، الوليد بن محيل السلمي، إبراهيم بن حنيف المطيري، إبراهيم بن خليل العنزي، إبراهيم بن منصور القنيصي، أحمد بن جمعان الزهراني، أصيل عبدالله العماري، باقر بن محمد الشيتي، بدر بن رزق الله اليزيدي، بدر بن ناصر الرشيدي، بندر بن صالح الناصر، تركي بن غازي العتيبي. وشملت قائمة الأسماء: تركي بن متعب المازني، تركي بن مدالله الشراري، تركي بن مشبب البقمي، ثامر بن زهير أبو جعب، جاسر بن عائض السعدي، جعفر بن حجي النصير، جمعان بن عيسى الزهراني، حاتم بن عوض الحربي، حجاب بن جهيم الدوسري، حسام بن حسن طالبي، حسام بن حسن الجيزاني، حسين بن سعيد الدوسري، حماد بن جبر العنزي، حمد بن أحمد الغطيمل، حيدر بن ناصر آل سويده، خالد بن جاسم الغنام، خالد بن سالم الكثيري، خالد بن سعد الشهري.كما شملت قائمة الأسماء: خالد بن صالح العجمي، خالد بن عبدالله الحربي، خالد بن فايز الحميري، خالد بن محمد الزهراني، رائد بن عامر القحطاني، رديف بن ناصر ريثي، ريان بن أبوبكر صلواتي، سالم بن عطا الله الفارسي، سامر بن ناصر العنزي، سعد بن إبراهيم الشهراني، سعد بن عوض القحطاني، سعود بن خلف الشهراني، سلطان بن زياد العتيبي، سلمان بن علي الظفيري، سلمان بن عيد الشمري، شويرب بن سالم الهاجري، صالح بن عقل الضويحي، صقر بن عويد العنزي، ضيف الله بن مجاهد الدوسري، طعيس بن عائض القحطاني، طلال بن وليد اللهو، عادل بن حسن عسيري.وشملت قائمة الأسماء: عادل بن غالب البقمي، عايض بن سرحان القحطاني، عبدالحميد بن صالح الشمري، عبدالله بن ثامر الشهراني، عبدالرحمن بن أحمد عسيري، عبدالرحمن بن أديب فقيه، عبدالرحمن بن خالد المطيري، عبدالرحمن بن عائش الثبيتي، عبدالرحمن بن علي الشمراني، عبدالرحمن بن محمد العفالق، عبدالرحمن بن محمد الشريف، عبدالرحمن بن يحي سحاري، عبدالسلام بن عبدالعزيز القحطاني، عبدالعزيز بن أحمد العنزي، عبدالله بن عطيه الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالله الطلحي، عبدالعزيز بن عطا الله الجهني، عبدالعزيز بن محمد القحطاني.كما شملت قائمة الأسماء: عبدالكريم بن محمد المرعي، عبداللطيف بن عبدالعزيز الخالدي، عبدالله بن سوقان الزهراني، عبدالله بن عثمان العثمان، عبدالله بن محمد آل تراب، عبدالله بن محمد القحطاني، عبدالله بن محمد آل غرسان، عبدالله بن معيذر آل محسن، عبدالله بن معيض الدوسري، عبدالله منقل العنزي، عبدالمجيد بن حماد العروان، عبدالمجيد بن عبدالله كعبي، عبدالهادي بن عايد العنزي.وشملت القائمة: عبيدالله بن حسن البركاتي، علي بن حبيب النجار، علي بن حسن الفود، علي بن ظافر الشهري، علي بن عمار آل سواد، عمر بن فهد الزهراني، عوض سليمان الزبيدي، عيسى بن يحي غزوي، فراس بن مهراس المري، فلاح بن مضحي الهاجري، فهد بن حامد الحربي، فهد بن سلطان العتيبي، فهد بن عبدالرحمن الجهني، فيصل بن متعب حريصي.كما شملت أسماء المتبرعين والمتبرعات فيصل بن هيف القحطاني، ماجد بن عبدالله الحربي، ماجد بن عبده مشيخي، مالك بن عبده السريحي، متعب بن محسن الدوسري، محمد ابن طلق الحليفي، محمد بن باقر الخضراوي، محمد بن عبدالله الدوسري، محمد بن علي آل فايع، محمد بن إبراهيم عسيري، محمد بن أمين الأحمدي، محمد بن إبراهيم خبراني، محمد بن إبراهيم الخليف، محمد بن براهيم الجمعه، محمد بن حسين البحراني، محمد بن حمد المفرج.وشملت القائمة: محمد بن سالم المري، محمد بن سعد الأحمري، محمد بن عبدالوهاب السويعي، محمد بن عبده الشهري، محمد بن فايز الرويلي، محمد بن فهد العنزي، محمد بن فهد المقرن، محمد بن متلع العتيبي، محمد بن ميزر الشمري، مشعل بن سليمان الشمري، مقعد بن رثوان الدوسري، مهلي بن سليم الحربي، مهنا بن سعيد الشلوي، مهند بن عبدالله أبا الخيل، مهند بن محمد باطرفي، نادر بن مشعل المطيري، نادر بن نفال الحربي، ناصر بدر الطريقي، ناصر بن عيضه لعجم، نايف بن ناصر الشهراني، وايل بن محمد العنزي، وجدي بن عويض المروانى.كما شملت القائمة: ياسر بن صالح اليامي، ياسر بن عبدالله حمدي، يحي بن محمد غفيري، يحيى بن عبدالله قيسي، يوسف بن عامر الزهراني، ابتسام بنت دبشي الشمري، إسراء بنت شاطر البحراني، أسيل بنت محمد الشقاري، أمل بنت جمعان القرني، أمل بنت علي عتين، تهاني بنت عالي الجدعاني، حصه بنت أحمد البخيت، خلود بنت محمد المسلمي، خوله بنت عايض الدوسري، خوله بنت محسن البقمي، ربى بنت إبراهيم السلوم.وشملت القائمة: رجاء بنت كاظم السلامه، رحمه بنت محمد الحارثي، رقيه بنت علي الحجي، رهف بنت فهد العتيبي، روان بنت عبد الهادي الصاعدي، ريم بنت علي الشرقي، ريم بنت ظافر الأسمري، زهراء بنت شبير الغانمي، زينب بنت حجي المزراق، زينب بنت علي حمدي، زينب بنت محمد عسيري، ساره بنت عبده شامي، سمر بنت سلمان الشهري، شهد بنت مبارك الأحمدي، شيمه بنت عيد الشمري، عائشه بنت لافي الجدعاني.كما شملت القائمة: علا منصور القاضي، غاده بنت خالد بن شقير، فوزيه بنت محمد الشهري، كوثر بنت عادل العبد السلام، ليلك أحمد الحازمي، ليلى بنت مغثي القيسي، مرام بنت عامر عسيري، مريم بنت صالح الصلبي، مريم بنت عبدالعزيز الجمعان، مريم بنت علي الشهري، منار بنت محمد الشهري، منال بنت نايض الرشيدي، ميعاد بنت علي الشهري، نافعه بنت عون الله السلمى، نايفه بنت عبدالعزيز العمار.وشملت القائمة: نجود عبدالله الشهري، نسيم بنت محمد مجاهد، نوال بنت حسين عبدلي، نوره بنت إبراهيم المحمودي، نوره بنت راشد العليان، نوره بنت عبدالله العيد، نوره بنت عبدالله الأحمري، نوره بنت علي الزهراني، نوف بنت فلاح القحطاني، هدى بنت خميس الدوسري، هدى بنت سليمان الزهراني، هناء بنت عطيه الله الأنصاري، هيفاء بنت عبدالعزيز النفيسي، منيره بنت صالح بن عمران، موضي بنت عبدالله الرشيد.