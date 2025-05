شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتزين بـ"شكرا السعودية" بعد وساطة ولي العهد في رفع العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

رفع العقوبات عن سوريا

الدمام - شريف احمد - تزين جبل قاسيون في دمشق بعبارة "شكراً السعودية"، في موقف شكر وتقدير من الأشقاء السوريين، بعد الموقف العظيم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في رفع العقوبات عن سوريا.كان سوريون تفاعلوا مع إيماءات وحركات يد سمو ولي العهد، في أثناء إعلان رفع العقوبات عن سوريا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونشر سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صورهم، وأياديهم متشابكة إلى صدورهم، تعبيرا عن امتنانهم لدور سمو ولي العهد في رفع العقوبات عن بلادهم.وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.