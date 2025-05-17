انت الان تتابع إجراء استمر 11 ساعة متواصلة.. فريق طبي يُنقذ فتاة من مرض نادر بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكَّن فريق طبي متخصص في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة من إنقاذ فتاة، تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد إصابتها بمرض نادر؛ تسبب في تجلُّط كامل لأوردة الكبد والبطن والطحال؛ ما أدى إلى نزيف حاد ومتكرر؛ كاد يودي بحياتها.

وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى طوارئ المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية عن طريق الإسعاف بعد تدهور حالتها الصحية، ودخولها في غيبوبة تامة بسبب نزيف داخلي شديد ناتج من انفجار دوالي المعدة. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت الأشعة انسدادًا كليًّا في جميع الأوردة الحيوية داخل البطن، مع وجود دوالي نازفة خطيرة، تُهدد حياتها.

وبيَّن تجمُّع المدينة الصحي أنه أمام خطورة الحالة، وغياب أي بدائل علاجية أخرى، قرَّر الفريق الطبي تنفيذ إجراء تداخلي عالي الخطورة، يتمثل في محاولة إعادة فتح الأوردة المسدودة، وتركيب دعامة كبدية، تربط الوريد البابي المسدود بأوردة الكبد عن طريق الأشعة التداخلية، بالرغم من أن احتمالات الوفاة خلال المحاولة كانت مرتفعة للغاية.

وأكد تجمُّع المدينة الصحي أن العملية بدأت عند الساعة الثالثة عصرًا، واستمرت 11 ساعة متواصلة من الجهد والتنسيق الدقيق بين الفريق الطبي، وسط تحديات كبيرة؛ إذ كانت جميع الأوردة مغلقة بالكامل، إلا أن إصرار الفريق وإدارته الدقيقة للعملية أسفرا عن فتح أول وريد مغلق قبل منتصف الليل، أعقبه نجاح تركيب الدعامة في عمق الكبد.

وأضاف التجمُّع بأن الإجراء انتهى بنجاح عند الساعة الثانية فجرًا في ملحمة طبية استثنائية، ساهم فيها عدد من أطباء الأشعة التداخلية والتخدير والطواقم الداعمة الأخرى، في ظل ظروف معقدة.