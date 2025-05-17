شكرا لمتابعة خبر عن منفذ الوديعة يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت جوازات منفذ الوديعة بمنطقة نجران اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وأعلنت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.