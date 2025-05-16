شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطالبات لمياء ولانا وسما يحصدن 3 جوائز في حفل آيسف 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الطالبة لمياء النفيعي المركز الثالث في حفل الجوائز الكبرى في آيسف 2025 عن مشروعها في الهندسة البيئية.واحتفلت الطالبات لمياء ولانا وسما بحصدهن 3 جوائز في حفل آيسف 2025.كما احتفلت الطالبة لانا نوري والطالب سلمان الشهري بتحقيقهما جوائز كبرى في آيسف 2025 عل طريقة سمو ولي العهد.

وحقّق طلبة المملكة العربية السعودية إنجازًا علميًا جديدًا بفوزهم بـ9 جوائز خاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025".

جوائز الطلاب السعوديين في آيسف 2025

إنجازات السعوديين في آيسف 2025

وأُقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري.وشارك فيه أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة حول العالم، وجاءت الجوائز الخاصة التي حصل عليها الطلبة السعوديون في عدد من التخصصات العلمية الدقيقة.وفازت الطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء، والطالبة أريج القرني والطالب صالح العنقري في مجال الهندسة البيئية، والطالب عبدالرحمن الغنام في مجال علم المواد، والطالبة سما بوخمسين في مجال الأنظمة المدمجة.كما حصل الطالب عمران التركستاني على جائزتين خاصتين في مجال الطاقة، ونالت الطالبة لانا نوري جائزتين خاصتين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.