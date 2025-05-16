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السعودية | السفير الحمودي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا (غير مقيم) لدى كومنولث جزر البهاما

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السعودية | السفير الحمودي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا (غير مقيم) لدى كومنولث جزر البهاما

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، أوراق اعتماده سفيرًا (غير مقيم) ومفوضًا فوق العادة لدى كومنولث جزر البهاما لفخامة السيدة سينثيا برات، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما.

ونقل السفير الحمودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامتها، وتمنياتهما لشعب جزر البهاما دوام التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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