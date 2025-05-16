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شكرا لقرائتكم خبر عن آيسف 2025.. لمياء النفيعي تحقق المركز الـ3 في حفل الجوائز الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت الطالبة لمياء النفيعي المركز الثالث في حفل الجوائز الكبرى في آيسف 2025 عن مشروعها في الهندسة البيئية.
وحقّق طلبة المملكة العربية السعودية إنجازًا علميًا جديدًا بفوزهم بـ9 جوائز خاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025".
وشارك فيه أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة حول العالم، وجاءت الجوائز الخاصة التي حصل عليها الطلبة السعوديون في عدد من التخصصات العلمية الدقيقة.
كما حصل الطالب عمران التركستاني على جائزتين خاصتين في مجال الطاقة، ونالت الطالبة لانا نوري جائزتين خاصتين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.
وحقّق طلبة المملكة العربية السعودية إنجازًا علميًا جديدًا بفوزهم بـ9 جوائز خاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025".
جوائز الطلاب السعوديين في آيسف 2025وأُقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري.
وشارك فيه أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة حول العالم، وجاءت الجوائز الخاصة التي حصل عليها الطلبة السعوديون في عدد من التخصصات العلمية الدقيقة.
إنجازات السعوديين في آيسف 2025وفازت الطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء، والطالبة أريج القرني والطالب صالح العنقري في مجال الهندسة البيئية، والطالب عبدالرحمن الغنام في مجال علم المواد، والطالبة سما بوخمسين في مجال الأنظمة المدمجة.
كما حصل الطالب عمران التركستاني على جائزتين خاصتين في مجال الطاقة، ونالت الطالبة لانا نوري جائزتين خاصتين في مجال العلوم الطبية الانتقالية.