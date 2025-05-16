شكرا لقرائتكم خبر عن آيسف 2025.. لمياء النفيعي تحقق المركز الـ3 في حفل الجوائز الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية