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شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تهيب بالمواطنين والوافدين التقيد بتعليمات الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفقّد مدير عام الجوازات المكلف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، أعمال مراكز اللجان الإدارية الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة.
وهي "البهيته، التنعيم، الشميسي، الكرّ"، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.
وتواصل المملكة، في إطار جهودها الإنسانية والتنظيمية المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذ مبادرة ”طريق مكة“ التي تبرز كأحد النماذج الرائدة المجسدة لهذا الالتزام.
وأوضحت الجهات المعنية أن مبادرة ”طريق مكة“ تُعد نقلة نوعية في إدارة الحشود وتقديم الخدمات اللوجستية، حيث تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها.
وهي "البهيته، التنعيم، الشميسي، الكرّ"، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة لإصدار العقوبات المترتبة على ناقلي الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.
الالتزام بأنظمة وتعليمات الحجوأهاب اللواء الدكتور صالح المربع بالمواطنين والوافدين كافة إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، للإسهام في تيسير أداء ضيوف الرحمن لنسكهم بيسر وطمأنينة.
وتواصل المملكة، في إطار جهودها الإنسانية والتنظيمية المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذ مبادرة ”طريق مكة“ التي تبرز كأحد النماذج الرائدة المجسدة لهذا الالتزام.
مبادرة ”طريق مكة“وتهدف المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - وتدخل عامها السابع بنجاح، إلى تسهيل رحلة الحجاج، وتوفير تجربة حج آمنة وميسرة تليق بعظمة المناسبة وقدسية الزمان والمكان.
وأوضحت الجهات المعنية أن مبادرة ”طريق مكة“ تُعد نقلة نوعية في إدارة الحشود وتقديم الخدمات اللوجستية، حيث تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها.