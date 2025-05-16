شكرا لمتابعة خبر عن عبداللطيف الوهيبي:37 عامًا وناره لم تنطفئ في وسط بريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل الباحث والمؤرخ عبداللطيف الوهيبي إشعال ناره منذ أكثر من 37 عامًا، في مجلسه المعروف بـ”مجلس العقيلات”، الذي أصبح معلمًا ثقافيًا وتاريخيًا بارزًا في قلب مدينة بريدة.

ويعد الوهيبي أحد أبرز المهتمين بتاريخ “العقيلات”، وهم التجار النجديون الذين جابوا الجزيرة العربية وشمال إفريقيا في رحلات تجارية امتدت لقرون، حيث أسس متحفًا خاصًا يوثق فيه تراثهم، ويحتوي على آلاف الصور والوثائق التي تحكي قصصهم ومآثرهم.

وأصدر الوهيبي موسوعة ضخمة بعنوان “العقيلات: مآثر الآباء والأجداد على ظهور الإبل والجياد”، تتكون من ستة أجزاء وتغطي حوالي 400 عام من تاريخ المنطقة، موثقًا فيها سير أكثر من 3300 شخصية، و1099 موردًا مائيًا، بالإضافة إلى مئات الأمثال والوثائق والصور النادرة.

يُعتبر مجلسه اليوم ملتقى للباحثين والمهتمين بالتاريخ، حيث يروي فيه قصص العقيلات، ويستضيف الزوار من مختلف المناطق، محافظًا على شعلة التراث متقدة في قلب القصيم.

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