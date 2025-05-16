شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. جامعة جدة توقع اتفاقية لتعزيز الاستدامة البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الاستدامة البيئية

الاستدامة والعمل البيئي

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة جدة مذكرة تفاهم، ضمن جهودها في تحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز الاقتصاد التشاركي؛ بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مبادرات التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.وأكد وكيل الجامعة الدكتور عبيد آل مظف، حرص الجامعة على تفعيل المبادرات المجتمعية ومن بينها الإسهام في حملات التشجير.وأشار إلى أن الاتفاقية تعزّز ممارسات الاستدامة البيئية بين منسوبي الجامعة، وسيطلق من خلالها حملة تكريمية للطلاب المتميزين عبر إهدائهم "أشجار ذكية" تقديرًا لإنجازاتهم.وتدرس هذه الاتفاقية فرص التشجير في مرافق الجامعة لزيادة الغطاء النباتي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.وكذلك تشجيع الزوار والشركاء على المشاركة في حملات التشجير وتعزيز الوعي البيئي، والتعاون في مجالات البحث والتطوير للمشاريع البيئية التي تسهم في العمل المناخي وتعويض الكربون.وتتطلع الاتفاقية إلى تحقيق نتائج مثمرة تعود بالنفع على المجتمع والبيئة، وتعزز من ريادة المملكة في مجال الاستدامة والعمل البيئي.وبموجب هذه الاتفاقية سينسق مع منسوبي الجامعة في زيادة نسبة الغطاء النباتي عن طريق ربط الشجرة المزروعة بأسمائهم ومنحهم شهادات زراعة أشجار.بجانب تقديم الدعم التقني الخاص وتوفير تطبيق توثيق الأشجار وخريطة الأشجار الخاصة بالجامعة.