انت الان تتابع أمير تبوك لـ10 آلاف خريج وخريجة وبمشاعر أبوّية: "أحبكم كلكم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

على مدى 40 عاماً منذ تولي الأمير فهد بن سلطان إمارة منطقة تبوك وهو يحمل مشاعر عظيمة تجاه أهالي المنطقة وهم كذلك يبادلونه المحبة حتى لقبوه بـ"أمير الورد" نسبة ًللورد الذي تشتهر به منطقة تبوك و"الأمير المحبوب"؛ نظرا لما يكنّه له أهالي المنطقة من محبة صادقة، حيث كبر أبناء وبنات المنطقة على وجوده وكونه الأب الحاني لهم.

وهذا ما تترجمه مشاعر سموه في كل حفل تخرج يرعاه في منطقة تبوك، فسموه لا يكبح مشاعر الفرح التي تغلفها بعض الأحيان دموع الفرح كفرحة أب لا تعدلها فرحة في تخرج ابنه أو ابنته.

وفي حفل تخرج الدفعة 19 من جامعة تبوك مساء يوم الأربعاء، جاءت مشاعره جياشة وهو يلقي كلمته أمام عشرة آلاف خريج وخريجة، وهي أكبر دفعات الجامعة عدداً.

وهنّأ سموه في كلمته الآباء والأمهات وأولياء الأمور، مشيداً بما حققه أبناؤهم وبناتهم من إنجاز أكاديمي مشرّف، قائلاً: "إذا كان لي لحظات سعادة في عملي، فهي هذه اللحظات التي أشاهد فيها الخريجين والخريجات، وإذا لم نتأثر في هذا اليوم، وهذا المساء، فمتى نتأثر؟!".

واستحضر سموه ما شهدته المملكة من إنجازات عظيمة في قمة الرياض، مشيراً إلى أن إشادة قادة العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ما هي إلا انعكاس لمكانة المملكة وريادتها.

وأضاف: "الإنجازات التي تمت في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، هي مثال صارخ وقوي لكل سعودي وسعودية، بأن هذه البلاد، بلاد الإنجاز وتحقيق الأحلام".

ودعا سموه أبناءه الخريجين إلى التمسك بأحلامهم وتحقيقها في وطنهم، قائلاً: "حققوا أحلامكم في بلادكم، وأسعدونا، وأسعدوا أهلكم، فبلادكم دائماً تحتضنكم وتساندكم، مردفاً في تعبير أبوي :"أحبكم كلكم".