شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح على كل من الباحة وحائل والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة على حائل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ ساعة.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.